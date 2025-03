PM reforça patrulhamento no Engenho Novo um dia após sequestro de 11 ônibus

A Polícia Militar reforçou o patrulhamento na manhã desta quarta-feira (26) rua Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo, na zona norte do Rio de Janeiro . Ao longo da última terça-feira (25), ao menos 11 coletivos foram sequestrados e usados como barricadas para bloquear o trânsito nas principais vias da região.

Segundo a PM, os ataques foram orquestrados por traficantes do morro São João e seria uma retaliação à ocupação policial na comunidade. Desde o ano passado, a localidade é alvo de intensos confrontos entre bandidos do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro.