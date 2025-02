PMs salvam bebê de 10 dias que se engasgou com leite materno em Niterói (RJ)

Policiais militares salvaram uma bebê de 10 dias que se engasgou com o leite materno em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro . A mãe e avó da criança estavam a caminho do hospital quando encontraram os militares em um patrulhamento. Os agentes realizaram a manobra de Heimlich para desobstruir as vias aéreas da criança. Após o procedimento, a menina foi levada ao Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, no bairro do Fonseca. Ela recebeu alta no mesmo dia.



