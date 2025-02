Polícia apura se fábrica atingida por incêndio tinha ligações clandestinas de energia elétrica

A Polícia Civil investiga as causas do incêndio em uma fábrica de fantasias de Carnaval em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro , que deixou 21 feridos . Peritos e funcionários de uma concessionária de energia elétrica apuram se o local possuía ligações clandestinas — o que poderia ter provocado um curto-circuito.

O galpão não tinha sistema de combate a incêndios nem autorização do Corpo de Bombeiros . O local está interditado.

Já o MPT (Ministério Público do Trabalho) vai analisar as condições de trabalho dos funcionários da fábrica.