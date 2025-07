Polícia Civil apreende veículos de luxo roubados por milícia em Nova Iguaçu

Policiais civis da Draco e da Core realizaram, nesta segunda-feira (14), uma operação contra a milícia que atua em bairros de Nova Iguaçu e Queimados, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro . Os agentes localizaram a base da organização criminosa, composta por três imóveis, na região de Cabuçu, em Nova Iguaçu. No local, foram apreendidos cinco veículos de luxo roubados, que eram usados pelo grupo para realizar cobranças e rondas.

Também foram encontrados coletes balísticos, diversos materiais bélicos e documentos de contabilidade, que reforçam as suspeitas sobre a atuação do grupo na prática de extorsões contra moradores e comerciantes da região. As investigações prosseguem para localizar e prender os envolvidos, além de desarticular a estrutura financeira da organização.

aqui!