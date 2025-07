Polícia Civil encontra ossadas humanas em cemitério clandestino na Chacrinha, na Praça Seca

Ao menos três ossadas humanas foram encontradas por agentes da DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros) em um cemitério clandestino na comunidade da Chacrinha, na Praça Seca, zona oeste do Rio , nesta segunda-feira (14).

De acordo com a delegada Ellen Souto, os restos mortais seriam de vítimas de traficantes do Comando Vermelho que atuam na localidade. A formação do local de desova teria começado durante o início da expansão da facção na região de Jacarepaguá.

Durante a ação, os agentes ainda estouraram uma boca de fumo. Segundo a polícia, uma grande quantidade de drogas foi apreendida.

