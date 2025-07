Polícia Civil investiga morte de zelador dentro de casa em Inhaúma, zona norte do Rio

A Polícia Civil investiga a morte do zelador Marcos Antônio Joaquim de Freitas, de 48 anos, dentro de casa em Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro . Com marcas de facadas, o corpo foi encontrado por vizinhos e um sobrinho da vítima. Testemunhas disseram que diversos pertences também foram levados.

Marcos Antônio havia sido visto pela última vez no dia 16. Segundo parentes, ele saiu de um bar acompanhado de uma mulher, com quem se relacionava esporadicamente, e um amigo dela.

A vítima trabalhava como zelador há oito anos em um prédio na Barra da Tijuca, na zona oeste. Ele deixa um filho de 16 anos.