Polícia Civil investiga suposta morte da traficante 'Diaba Loira' na zona norte do Rio

A Polícia Civil está investigando a suposta morte de Eveline Passos, 28 anos, mais conhecida como "Diaba Loira" . O possível corpo foi encontrado no morro do Fubá, no Campinho, na zona norte do Rio de Janeiro . Ele estava fora da área de conflito das facções rivais, enrolado em um lençol e vestido de preto.

Conhecida como "blogueira do tráfico", Eweline usava as redes sociais para mostrar sua rotina na comunidade e afirmava não ter medo da morte.

Ela ficou conhecida por ter traído o Comando Vermelho e migrado para o Terceiro Comando Puro após desavenças com a facção.

aqui!