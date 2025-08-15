Polícia Civil investiga suposta morte da traficante 'Diaba Loira' na zona norte do Rio
Conhecida como "blogueira do tráfico", Eweline usava as redes sociais para mostrar sua rotina na comunidade e afirmava não ter medo da morte
A Polícia Civil está investigando a suposta morte de Eveline Passos, 28 anos, mais conhecida como "Diaba Loira". O possível corpo foi encontrado no morro do Fubá, no Campinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele estava fora da área de conflito das facções rivais, enrolado em um lençol e vestido de preto.
Ela ficou conhecida por ter traído o Comando Vermelho e migrado para o Terceiro Comando Puro após desavenças com a facção.
