Polícia Civil prende 37 suspeitos de integrar quadrilha de roubo a celulares no RJ

A Polícia Civil prendeu 37 suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo de celulares no Rio de Janeiro . Segundo as investigações, o grupo criminoso estava dividido em núcleos especializados, como roubo, fornecimento de armas, receptação e extorsão. Eles ameaçavam as vítimas para conseguir as senhas dos telefones e comercializavam aparelhos roubados em camelôs e lojas. Ainda de acordo com a polícia, a organização ainda era ligada ao Comando Vermelho.