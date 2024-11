Polícia Civil prende cantor de forró acusado de homicídio na zona oeste do Rio

A Polícia Civil prendeu o músico José Cantor Junior em uma casa de shows localizada na região de Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro . Segundo a polícia, ele é acusado de tentar matar um gari no Rio Grande do Norte. As investigações apontaram que o cantor atirou quatro vezes contra a vítima devido a uma desavença antiga.

De acordo com os agentes, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva, mas o cantor fugiu do estado e estava se apresentando na capital fluminense.