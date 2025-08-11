Logo R7.com
Balanço Geral RJ

Polícia Civil prende homem acusado de abusar de adolescente por dois anos no RJ

José Luiz Matoso já tinha abusado de outro menor na Região dos Lagos, em 2016

Balanço Geral RJ|Do R7

Policiais civis prenderam José Luiz Matoso, de 44 anos, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Ele é acusado de abusar de uma adolescente, de 14 anos, por dois anos. De acordo com o delegado Marcos Santana, o criminoso ganhava a confiança da família da vítima antes dos abusos.


José já havia abusado de outro menor na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, em 2016. Ele foi autuado por estupro de vulnerável e pode pegar até 12 anos de prisão se condenado.




  • rio-de-janeiro-estado
  • Estupro
  • Polícia Civil

