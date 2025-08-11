Polícia Civil prende homem acusado de abusar de adolescente por dois anos no RJ

Policiais civis prenderam José Luiz Matoso, de 44 anos, em Nilópolis, na Baixada Fluminense . Ele é acusado de abusar de uma adolescente, de 14 anos, por dois anos. De acordo com o delegado Marcos Santana, o criminoso ganhava a confiança da família da vítima antes dos abusos.

José já havia abusado de outro menor na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, em 2016. Ele foi autuado por estupro de vulnerável e pode pegar até 12 anos de prisão se condenado.

aqui!