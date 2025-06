Polícia Civil prende primeiro envolvido no assassinato de PM em Guapimirim

Policiais civis da DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) prenderam, nesta quarta-feira (18), Daniel Ferreira Bernardo, um dos envolvidos no assassinato do policial militar Uillian de Oliveira, executado com diversos disparos no momento em que chegava em casa, em Guapimirim, no Rio de Janeiro .

Os investigadores conseguiram identificar Daniel como dono de um dos carros usados no crime, que passou a figurar como elemento central. A investigação apontou que ele empregou seu automóvel de forma deliberada, sabendo que seria utilizado no crime. Há fortes indícios de que sua participação não se limitou a uma colaboração passiva, mas que atuou de maneira consciente e alinhada aos interesses dos executores.

Segundo os agentes, após o homicídio, o criminoso ainda contribuiu para a destruição de vestígios, tendo removido equipamentos do carro pouco antes de sua suposta incineração. Relatórios de inteligência e registros visuais captados por câmeras confirmam a circulação do veículo entre Duque de Caxias e Guapimirim, reforçando os laços do investigado com a logística do crime. A investigação segue e a Polícia Civil conta com a ajuda da população na identificação dos autores.

