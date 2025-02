Polícia Civil prende suspeito de participar de assalto à casa do presidente do Botafogo

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (19), um suspeito de participar do assalto à casa do presidente do Botafogo no Rio de Janeiro . O caso aconteceu em 23 de janeiro deste ano.

Claudevan Santos da Silva, de 19 anos, foi encontrado durante uma operação na comunidade Fallet/ Fogueteiro, na região central. Na ação, os policiais apreenderam as armas roubadas durante a invasão à residência.

Segundo a polícia, o fuzil pertence a João Paulo Magalhães, que tem registro de colecionador e atirador. Já a pistola era do segurança dele.

As investigações continuam para identificar os outros criminosos envolvidos na invasão.

aqui!