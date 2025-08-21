Polícia Civil recupera veículos desviados em fraude milionária contra financiadora no Rio

Policiais civis da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais) realizaram, nesta quarta-feira (20), uma operação contra uma quadrilha que praticou uma fraude milionária envolvendo veículos. Os agentes encontraram 11 automóveis frutos de estelionatos em uma agência de locação, no interior de um shopping center do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro . Um homem foi preso.

Os criminosos aplicaram um golpe de quase R$ 6 milhões, envolvendo grupos multinacionais de investimentos e financiamentos. Uma empresa de fachada celebrou contrato milionário, no estado de Minas Gerais, para a aquisição de 76 veículos. A financiadora, porém, não recebeu qualquer valor de pagamento, e os carros desapareceram sem deixar vestígios.

A documentação utilizada para a celebração do contrato era falsa. Os veículos passaram a ser rastreados e foi identificado que parte destes automóveis estava transitando no estado do Rio de Janeiro, na região de Santa Cruz e adjacências. Os veículos poderiam estar sendo utilizados para rodar em aplicativos de corrida, a serviço da milícia local, que visaria angariar recursos a partir desta exploração.

