Polícia encontra cemitério clandestino onde foram enterradas vítimas do 'tribunal do tráfico' no RJ Oito covas foram localizadas pelas autoridades no morro da Caixa D'Água. O local seria usado a mando do chefe do tráfico da região

Balanço Geral RJ|Do R7 16/04/2025 - 12h47 (Atualizado em 16/04/2025 - 12h48 ) twitter

