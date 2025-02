Polícia encontra fábrica pirata de óleo lubrificante automotivo em comunidade de Caxias

Policiais encontraram uma fábrica pirata de óleo lubrificante automotivo durante uma operação no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . Segundo os investigadores, os rótulos eram falsificados e revendidos como produtos reais.

A ação faz parte de mais uma fase da operação Torniquete, que tem o objetivo de enfraquecer o braço financeiro do crime organizado e combater o roubo de cargas e carros. Os agentes também estiveram em endereços do Complexo da Maré, onde foi apreendido um carro adaptado para ser usado como um "minicaveriaõ do crime" . Ao todo, os agentes tentaram cumprir 74 mandados de busca e apreensão.