Polícia encontra laboratório de drogas durante operação no Complexo da Maré

A Polícia Militar encontrou um laboratório de produção de drogas no Complexo da Maré, na zona norte do Rio , durante uma operação na manhã desta quarta-feira (23). No local, os agentes apreenderam 30 kg de cocaína e uma máquina embaladora.

O material foi encaminhado para a Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais). Ao todo, os agentes estiveram nas comunidades da Vila do João e Vila dos Pinheiros. Três pessoas foram baleadas durante a ação — entre elas um morador e dois suspeitos. Um fuzil e duas pistolas foram apreendidos.

A operação no conjunto de favelas tinha o objetivo de encontrar criminosos do Espírito Santo que estariam escondidos na favela, no entanto, ninguém foi localizado.

