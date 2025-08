Polícia encontra morteiro em operação no Quitungo contra provedores de internet do tráfico

Policiais encontraram um morteiro no morro do Quitungo, na zona norte do Rio de Janeiro , durante uma operação contra provedores de internet ligados a facções criminosas . Durante a ação, os agentes apreenderam armas e equipamentos eletrônicos ligados à exploração clandestina do serviço. Duas pessoas foram levadas para a delegacia para prestar esclarecimentos.

As investigações da operação Rede Obscura revelaram que empresas homologadas pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) tinham suas redes sabotadas por criminosos. Eles também contavam com comparsas armados, que ameaçavam e expulsavam as equipes técnicas de manutenção.

