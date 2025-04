Polícia faz operação contra quadrilha que explorava lixões clandestinos em Caxias

Policiais civis tentaram cumprir seis mandados de busca e apreensão, na manhã desta quinta-feira (17), contra um esquema criminoso que explorava lixões clandestinos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense .

No bairro do Éden, em São João de Meriti, agentes foram atacados a tiros enquanto tentavam localizar um dos endereços. Houve perseguição, e dois criminosos foram presos.

As investigações apontam que o grupo ocupava terrenos abandonados e falsificava a documentação das propriedades. Em seguida, a quadrilha solicitava licenças ambientais para terraplanagem das áreas. Para a polícia, essa seria uma forma de driblar a fiscalização.

Com as licenças em mãos, os criminosos vendiam a baixo custo pacotes de descarte para empresas de resíduos. Foram comercializados mais de 2.700 descartes em um único endereço no bairro Vila Urussaí, em Caxias.

A denúncia foi feita pela RECORD na última segunda-feira (14). Moradores da região chegaram a fazer um protesto às margens da BR-116 para exigir uma solução. Segundo os relatos, uma infestação de moscas tomou conta da localidade nas últimas semanas.

