Polícia faz operação para buscar envolvidos no atentado contra o bicheiro Vinicius Drumond

A Polícia Civil fez uma operação para prender os envolvidos no atentado contra bicheiro Vinícius Drumond . O policial militar Luís César Cunha e o ex-PM David Bruno Nogueira Vieira, conhecido como Piloto, foram detidos . Já Adriano Carvalho e Rafael Ferreira, conhecido como Cachoeira, estão foragidos.

O contraventor foi atacado a tiros no último dia 11, na principal via da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro . Imagens de câmeras de segurança revelaram que Vinícius foi monitorado antes do atentado.