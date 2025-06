Polícia identifica homem que matou policial do Bope após briga de trânsito no Rio

A Polícia Civil identificou o homem que matou um policial do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) após uma briga de trânsito em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro .

No último sábado (7), Diego Carneiro Gomes discutiu com o sargento Otávio de Almeida Justa depois que as motos dos dois colidiram.

De acordo com as investigações, Diego voltou em casa, buscou uma arma e atirou contra o militar.

O suspeito possui passagens pela polícia por tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e violência doméstica. Ele já chegou a ser preso.

aqui!

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Diego pode entrar em contato com a DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) ou o Disque Denúncia pelo número 2253-1177.