Polícia intercepta caminhão com quase 2 toneladas de fios de cobre furtados no Rio Segundo as investigações, o motorista Elcimar de Almeida de Mello Júnior e o ajudante Daniel dos Santos de Andrade levariam o material para São Paulo

Balanço Geral RJ|Do R7 01/11/2024 - 18h04 (Atualizado em 01/11/2024 - 18h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share