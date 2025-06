Polícia investiga egípcio no Brasil por suposta ligação com Al-Qaeda e Comando Vermelho

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga Mohamed Ahmed Ibrahim, um egípcio suspeito de vínculos com a Al-Qaeda e o Comando Vermelho. Mohamed, residente no Brasil desde 2018, nega categoricamente qualquer envolvimento com atividades terroristas ou criminosas e ressalta sua crença na justiça brasileira.

As investigações estimam que mais de 250 milhões de reais foram lavados, envolvendo empresas de eventos e figuras conhecidas das comunidades cariocas. Outras pessoas, incluindo a esposa do MC Poze do Rodo e o influenciador Matheus Mendes, também são investigadas. O caso continua sob apuração para determinar o destino desses recursos e suas ligações internacionais.

aqui!