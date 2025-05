Polícia investiga morte misteriosa de idosa encontrada em cisterna em Mesquita (RJ)

A Polícia Civil investiga a morte misteriosa de idosa encontrada na cisterna da casa onde morava em Mesquita, na Baixada Fluminense . Dona Placedina Monsores dos Santos , de 79 anos, foi achado sem vida pelo próprio filho. O corpo deve passar por perícia no IML (Instituto Médico-Legal) para apontar a causa do óbito.



