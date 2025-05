Polícia investiga motorista de van escolar por assédio a crianças na zona norte do Rio

A Polícia Civil investiga nove denúncias contra um motorista de van escolar suspeito de assediar crianças, com idades entre 8 e 11 anos, no Méier, zona norte do Rio de Janeiro . Os relatos das vítimas incluem convites para visitar a casa do suspeito, exibição de vídeos pornográficos e pedidos para que meninas se beijassem.

A Dcav (Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima) está à frente do caso. O motorista foi conduzido à delegacia para prestar depoimento, mas preferiu não responder às perguntas dos investigadores. Ele teve o celular e o computador apreendidos.



