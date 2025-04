Polícia investiga se PM morto na avenida Brasil foi vítima de execução ou tentativa de assalto No local do crime, a perícia encontrou um capacete que pode ter sido usado por criminosos e a pistola que seria do PM

Balanço Geral RJ|Do R7 03/04/2025 - 16h21 (Atualizado em 03/04/2025 - 16h29 )

