Balanço Geral RJ

Polícia Militar prende gerente do tráfico de Vigário Geral, zona norte do Rio

Mateus Fernandes Carvalho Gomes, de 24 anos, era foragido da Justiça, com dois mandados de prisão por homicídio

Balanço Geral RJ|Do R7

A Polícia Militar prendeu Matheus Fernandes Carvalho Gomes, em Vigário Geral, zona norte do Rio de Janeiro, na noite de domingo (24). Ele tinha 24 anos e era foragido da Justiça, com dois mandados de prisão por homicídio. O criminoso é apontado como gerente do tráfico na comunidade do Dique e tentava expandir a venda de drogas na região. Matheus divulgava fotos das drogas nas redes sociais para atrair consumidores. Neste ano, o bandido disparou contra uma guarnição do batalhão de Olaria. Ele foi abordado enquanto estava em um carro na rua Saturno e levado para a delegacia de Brás de Pina antes da transferência para a central de flagrantes, em Bonsucesso, onde ficou detido.

