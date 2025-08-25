Polícia Militar prende gerente do tráfico de Vigário Geral, zona norte do Rio

A Polícia Militar prendeu Matheus Fernandes Carvalho Gomes, em Vigário Geral, zona norte do Rio de Janeiro , na noite de domingo (24). Ele tinha 24 anos e era foragido da Justiça, com dois mandados de prisão por homicídio. O criminoso é apontado como gerente do tráfico na comunidade do Dique e tentava expandir a venda de drogas na região. Matheus divulgava fotos das drogas nas redes sociais para atrair consumidores. Neste ano, o bandido disparou contra uma guarnição do batalhão de Olaria. Ele foi abordado enquanto estava em um carro na rua Saturno e levado para a delegacia de Brás de Pina antes da transferência para a central de flagrantes, em Bonsucesso, onde ficou detido.



