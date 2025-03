Polícia prende acusado de matar jovem atraída para falsa entrevista de emprego no Rio

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (19) o homem acusado pela morte de Camille Vitória, de 21 anos. Ednalvaro Maia Rocha estava em uma casa no bairro Parque dos Artistas, em Magé, na Baixada Fluminense .

A jovem desapareceu em 5 de julho do ano passado após sair de casa em Anchieta, na zona norte da capital, após ser atraída para uma falsa entrevista de emprego. O corpo foi encontrado dez dias depois, enrolado a um lençol, numa estrada de Magé.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio, Ednalvaro teria assassinado a jovem por motivo torpe. Familiares dele afirmaram em depoimento que o agressor pretendia incriminar o próprio genro.

De acordo com informações, a filha do acusado fugiu com o companheiro após ser abusada pelo pai por dez anos. Desde então, ele tentava localizá-la.