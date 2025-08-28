Polícia prende homem apontado como um dos chefes de quadrilha que aplicava golpes em aposentados
Segundo as investigações, os integrantes do esquema se passavam por funcionários de prefeituras e ofereciam benefícios falsos
A polícia prendeu um homem apontado como um dos chefes de uma quadrilha que aplicava golpes em idosos no Rio de Janeiro. Marcos Vinícius Lima foi localizado durante uma operação em Senador Camará, na zona oeste da cidade, na manhã desta quinta-feira (28).
Segundo as investigações, os integrantes do esquema se passavam por funcionários de prefeituras e ofereciam benefícios falsos. Dessa forma, eles conseguiam os dados das vítimas, em sua maioria aposentados e pensionistas, e faziam empréstimos e saques.
A investigação começou há três meses. Segundo a polícia, 15 pessoas foram vítimas do esquema. Algumas delas chegaram a perder R$ 30 mil.
