Polícia prende homem apontado como um dos chefes de quadrilha que aplicava golpes em aposentados

A polícia prendeu um homem apontado como um dos chefes de uma quadrilha que aplicava golpes em idosos no Rio de Janeiro . Marcos Vinícius Lima foi localizado durante uma operação em Senador Camará , na zona oeste da cidade, na manhã desta quinta-feira (28).

Segundo as investigações, os integrantes do esquema se passavam por funcionários de prefeituras e ofereciam benefícios falsos. Dessa forma, eles conseguiam os dados das vítimas, em sua maioria aposentados e pensionistas, e faziam empréstimos e saques.