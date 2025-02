Polícia prende homem por roubar banca de jornal e ameaçar funcionária com faca em Niterói (RJ)

Marlon Vasconcelos da Silva, mais conhecido como Marlinho, foi preso por roubar uma banca de jornal em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro , em 31 de dezembro do ano passado. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito ameaçou a atendente com uma faca. Ele obrigou a atendente a entregar todo o dinheiro do caixa.

De acordo com as investigações, Marlinho vive em situação de rua e é usuário de crack. Segundo a delegada Iasminy Vergetti, o suspeito negou o crime. Ele responde deve responder pelo crime de roubo majorado.