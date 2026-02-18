Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral RJ

Polícia prende mais de 450 pessoas durante feriadão no Rio

O número é 15% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado

Balanço Geral RJ|Do R7

  • Google News

Ao menos 458 pessoas foram presas nos quatro dias de feriadão no Rio de Janeiro. O número é 15% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Além disso, 74 menores foram apreendidos, segundo o secretário da Polícia Militar.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • policia
  • rio-de-janeiro-cidade
  • crimes

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.