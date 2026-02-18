Polícia prende mais de 450 pessoas durante feriadão no Rio

Ao menos 458 pessoas foram presas nos quatro dias de feriadão no Rio de Janeiro . O número é 15% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Além disso, 74 menores foram apreendidos, segundo o secretário da Polícia Militar.



