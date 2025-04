Polícia prende suspeito de matar nutricionista no RJ após discussão por causa de cerveja

A polícia prendeu o homem suspeito de matar a tiros a nutricionista Andrea Cabral Monteiro em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Mateus Pareto da Silva, também conhecido como Caveirinha e Flamengo, foi localizado em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Segundo a polícia, Andrea e Mateus se conheciam e não tinham bom relacionamento. Ele é ex-genro do namorado da vítima. Na véspera do crime, o homem esteve na casa do ex-sogro para visitar os filhos e teve um desentendimento com a nutricionista por causa de uma cerveja.

De acordo com testemunhas, Mateus ficou revoltado depois que Andrea disse que ele não poderia pegar a bebida e saiu repentinamente da casa. O homem também é suspeito de fazer parte da facção que domina o Complexo da Penha, na zona norte do Rio.