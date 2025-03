Polícia prende suspeito de participar de assassinato de PM reformado no Rio

A Polícia Civil prendeu um dos homens envolvidos no assassinato do policial militar reformado Marcos Antônio Costinãs López. Segundo as investigações, Jefferson Senra do Amaral é responsável por dar fuga aos executores do crime. Ele foi encontrado na comunidade da Vila Kennedy, na zona oeste .

O agente foi morto no mês passado enquanto dirigia uma BMW blindada na avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Para conseguir matá-lo, os criminosos simularam um acidente de trânsito. Marcos foi alvejado assim que saiu do veículo.