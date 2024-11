Polícia recupera carro do cantor Xamã avaliado em R$ 4 milhões no Rio de Janeiro Bandidos renderam o segurança do artista e levaram o Lamborghini. Minutos depois, o veículo de luxo foi encontrado em São Cristóvão

Balanço Geral RJ|Do R7 17/10/2024 - 13h42 (Atualizado em 17/10/2024 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share