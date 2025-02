Polícia resgata mulheres que eram dopadas e abusadas em clínica clandestina em Magé (RJ)

Uma operação resgatou 13 mulheres que eram dopadas em uma clínica clandestina em Magé, na Baixada Fluminense . As vítimas sofriam abusos psicológicos, físicos e sexuais. Uma delas conseguiu fugir e pedir ajuda. O local foi interditado.

De acordo com as investigações, as famílias pagavam até R$ 2 mil pela internação das mulheres no local que acreditavam ser um centro terapêutico. Os donos do estabelecimento foram conduzidos à delegacia da região para prestar depoimento.

A secretária de Assistência Social, Flávia Gomes, disse que as vítimas não são do município de Magé e estão em um abrigo. Segundo ela, as mulheres viviam em praticamente "cativeiro" numa situação subumana com todos os tipos de violações de direitos.