Polícia tenta identificar torcedores envolvidos em pancadaria no Rio

A polícia tenta identificar torcedores que se envolveram em uma pancadaria nos arredores do Maracanã , no dia do clássico entre Flamengo e Fluminense. Há suspeita de que alguns deles sejam ex-integrantes de torcidas organizadas. A briga teria sido marcada pelas redes sociais dois dias antes.

Moradores da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro , registraram os conflitos. Quatro homens foram presos em flagrante. Uma réplica de pistola foi apreendida.