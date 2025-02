Policial civil mata suspeito e fere outro ao reagir a assalto em restaurante na Barra da Tijuca

Um policial civil à paisana reagiu a um assalto em um restaurante na avenida do Pepê, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro . No tiroteio, um suspeito morreu e outro ficou ferido. Durante o tumulto, um turista paraguaio correu e bateu a cabeça. Ele foi levado ao hospital. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso e já ouviu o agente.

Uma hora antes, outra tentativa de assalto na avenida Érico Veríssimo deixou uma vítima ferida. Fábio Duarte, de 51 anos, foi baleado e levado em estado grave ao Hospital Lourenço Jorge.