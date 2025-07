Policial militar é encontrado morto dentro de carro em Duque de Caxias

Um policial militar foi encontrado baleado e morto dentro do porta-malas de um carro, na avenida Brigadeiro Lima e Silva, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro , durante a manhã desta segunda-feira (21). Agentes da PM cercaram a área e realizaram o isolamento. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga as circunstâncias do crime.