Policial militar é morto durante tiroteio com bandidos em Barra Mansa (RJ)
Felipe dos Santos Amaral, de 32 anos, foi atingido enquanto checava uma denúncia sobre criminosos armados
Um policial militar do 28º batalhão foi morto em um tiroteio em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Felipe dos Santos Amaral, de 32 anos, foi atingido enquanto checava uma denúncia sobre bandidos armados. Ele levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Policiais apreenderam armas e munições na ação.
