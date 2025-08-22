Policial militar é morto durante tiroteio com bandidos em Barra Mansa (RJ)

Um policial militar do 28º batalhão foi morto em um tiroteio em Barra Mansa, no Rio de Janeiro . Felipe dos Santos Amaral, de 32 anos, foi atingido enquanto checava uma denúncia sobre bandidos armados. Ele levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Policiais apreenderam armas e munições na ação.



