Policial militar é morto na Linha Vermelha durante operação em Duque de Caxias

O sargento da PM Thiago do Amaral Lacerda, de 38 anos, foi morto durante uma operação na Linha Vermelha, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro . Ele integrava uma equipe do 15º Batalhão que buscava prender criminosos realizando um arrastão, nas proximidades da comunidade do Lixão. O policial foi baleado e não sobreviveu após ser levado ao Hospital Adão Pereira Nunes. Ele deixou esposa e duas filhas. Um criminoso também foi ferido e morreu. A polícia apreendeu dois fuzis e investiga os casos pela DHBF.

aqui!