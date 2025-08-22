Policial penal é baleado por criminosos durante tentativa de assalto na zona norte do Rio
Abordado por dois bandidos, Rafael Salles Ferreira reagiu e foi atingido por oito tiros; policial passou por duas cirurgias e está consciente
Um policial penal foi baleado durante um assalto na rua 24 de Maio, em São Francisco Xavier, zona norte do Rio de Janeiro, enquanto se dirigia ao aniversário de sua filha, durante a noite de quinta-feira (21). Abordado por dois criminosos, Rafael Salles Ferreira reagiu à tentativa de roubo e foi atingido por oito tiros. Os assaltantes não conseguiram roubar o carro, mas fugiram levando sua pistola. O policial passou por duas cirurgias no Hospital Pasteur e está consciente, segundo a família. A delegacia do Méier investiga o caso.
