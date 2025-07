Polícias Civil e Militar prendem suspeito de envolvimento na morte de PM em Guapimirim (RJ)

A Polícia Civil, em ação conjunta a Polícia Militar, prendeu um suspeito de envolvimento na morte do PM William de Oliveira em Guapimirim, na Baixada Fluminense , no dia 11 de junho. Júlio César da Silva Júnior, de 25 anos, conhecido como Juninho Calango, era considerado foragido. Ele foi apontado pela polícia como gerente da revenda ilícita de drogas no bairro Vila Olímpia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!