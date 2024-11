Preço do café sobe devido à falta de chuva no Brasil

O café ficou mais caro. Um dos motivos é a falta de chuva pelo país. As condições climáticas adversas têm afetado a produção ao longo do ano. De acordo com o índice de preços ao consumidor calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o preço do café moído aumentou 24,93% em 2024. A variação do solúvel foi de 5,27% nesse período. Já o cafezinho subiu 7,29%.