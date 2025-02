Preço do ovo dispara no Rio; aumento é de mais de 70% em fevereiro

O preço do ovo disparou. Segundo um levantamento da Ceasa-RJ (Centro de Distribuição de Alimentos do Rio de Janeiro), o aumento foi de 73% em fevereiro.

De acordo com o economista Gilberto Braga, a situação é causada por diferentes fatores. No cenário internacional, os Estados Unidos enfrentam a gripe aviária. No mercado interno, as famílias trocaram o consumo de carnes e frango pelos ovos nesta época do ano de muitos gastos.

No entanto, a situação deve ser temporária. Com a produção nacional regularizada e a diminuição da exportação, os preços devem cair nos próximos meses.