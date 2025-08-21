Prefeitura de Niterói inicia entrega de auxílio aluguel para universitários

Alunos com renda familiar de até três salários mínimos e matriculados em universidades de Niterói, na região metropolitana do Rio , começaram a receber nessa segunda-feira (18) um auxílio aluguel de R$ 700.

A iniciativa faz parte do programa “Aluguel Universitário”, criado pela prefeitura para diminuir a evasão estudantil e revitalizar a região central da cidade. A expectativa é contemplar cerca de 7 mil pessoas até 2028.

Um dos contemplados é o estudante Gustavo Miranda. Ele saiu do interior de Minas Gerais em maio deste ano para cursar letras na UFF (Universidade Federal Fluminense e, desde então, vivia em um abrigo comunitário.

“Eu cheguei aqui com R$ 30 no bolso. Eu sobrevivi com a ajuda de alguns colegas. Fiquei entre 8 de maio de até 5 de agosto em um abrigo comunitário convivendo com o pessoal de rua”, relevou.

