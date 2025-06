Prefeitura do Rio abre superposto de atendimento do Jaé em Deodoro

A Prefeitura do Rio de Janeiro abriu nesta quinta-feira (26) o quarto superposto do Jaé. A unidade fica na Vila Olímpica de Deodoro, na zona oeste da cidade , e funcionará de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h.

A primeira unidade ampliada foi aberta na última segunda, no Clube do Servidor, na Cidade Nova. A medida acontece após uma série de reclamações sobre a demora no atendimento. De acordo com a prefeitura, outro superposto de deve ser inaugurado nesta sexta, na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, zona norte.

aqui!