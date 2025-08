Prefeitura do Rio inicia obras para primeira base da Força Municipal no Leblon

A Prefeitura do Rio de Janeiro começou as obras da primeira base da Força Municipal no Leblon, na zona sul da cidade. Com 500 m², o espaço tem capacidade para até 200 agentes. A obra custará R$ 2,6 milhões.

Os primeiros guardas armados deverão estar nas ruas no início do próximo ano. Além do Leblon, novas bases serão construídas em Inhoaíba, no Parque Oeste, e no Parque Piedade, na zona norte.

aqui!