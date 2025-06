Preso no Rio, 'Bob do Caju' possui 20 anotações criminais e mais de 40 anos em condenações

Preso durante uma operação da Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (16), o traficante Luiz Alberto de Moura, o “Bob do Caju” , possui mais de 20 anotações criminais e acumula mais de 40 anos em condenações. Aos 41 anos, ele é apontado como o chefe do tráfico de drogas do Complexo do Caju, zona portuária do Rio.

Segundo os investigadores, o criminoso responde a crimes como organização criminosa, homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo. Bob do Caju também é acusado de comandar um esquema de roubo de caminhões de carga que deixavam o porto.

