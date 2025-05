Presos por golpe da maquininha em show no RJ integram quadrilha paulista

Os oito golpistas presos durante o show da banda System of a Down nos arredores do estádio Nilton Santos, na zona norte do Rio , na noite desta quinta-feira (8), integravam uma quadrilha paulista especializada em clonagem de cartões de crédito.

Segundo as investigações, os criminosos vendiam balas e doces e pediam que o pagamento fosse feito no débito ou crédito. Eles aproveitam um momento de distração das vítimas para fazer a troca dos cartões.

O bando foi descoberto depois que um dos suspeitos foi detido pela Polícia Militar. Dos oito presos, sete tinham anotações criminais por furto, roubo ou estelionato. Com eles, os agentes apreenderam 187 cartões, 12 maquininhas, nove celulares e dois carros.

