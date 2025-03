Projeto Geração UPP transforma comunidades através de atividades físicas no Rio

Desde 2009, o projeto Geração UPP, da Secretaria de Estado da Polícia Militar, oferece aulas de alongamento, dança e ginástica para moradores de comunidades do Rio de Janeiro que contam com UPPs (Unidade de Polícia Pacificadora). Em comemoração ao Mês da Mulher, uma aula especial foi realizada na Quinta da Boa Vista, na zona norte da cidade. As atividades são conduzidas por policiais militares com formação na área da saúde e estão disponíveis para todos os moradores de comunidades com UPPs, basta ir até a base mais próxima e realizar o cadastro.



