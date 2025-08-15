Quatro pessoas ficam feridas em acidente que fechou a linha Vermelha, no Rio

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na linha Vermelha em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense , na manhã desta sexta-feira (15). A via foi fechada nos dois sentidos. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros pousou na linha Vermelha para resgatar uma vítima, identificada como Fabiano do Nascimento, com ferimentos graves. Ele foi levado ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. As outras três vítimas sofreram ferimentos leves e recusaram atendimento.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!